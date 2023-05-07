Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за стремление «отстроить Украину»

Москва, , 08:24 — REGNUM Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о восстановлении Украины негативно оценили пользователи соцсети Twitter, оставившие 6 мая комментрии на страницы главы ЕК.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Провела продуктивную встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Мы обсудили поддержку ЕС в восстановлении и реконструкции Украины в преддверии конференции по восстановлению в Лондоне. ЕС остается непоколебимым в своем стремлении помочь Украине отстроить страну», — написала глава Еврокомиссии в своём микроблоге.

Пользователи в своей массе очень негативно восприняли заявление политика. Часть комментаторов поясняла, что совсем скоро на территории Украины нечего будет строить. Кроме того, само заявление часть комментаторов считает полной бессмыслицей, а план — пустой тратой денег.

«Продуктивная для кого? Это все бизнес. Богатые люди становятся богаче за счет денег налогоплательщиков, вот и все», — задал вопрос один из комментаторов.

А один из пользователей соцсети спросил, когда уже помощь поступит Европе, а не Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЕК предложила Европейскому союзу ввести ограничения на экспорт некоторых товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом Россией ранее введённых западными странами санкций.

В Лондоне 21–22 июня запланирована конференции URC 2023, посвященная вопросам восстановления украинских городов и инфраструктуры.