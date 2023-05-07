Николаев, Украина, 7 мая, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Промышленное предприятие якобы получило повреждения в Николаевской области после трех взрывов, которые произошли в регионе в ночь на 7 мая, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Ранее о взрывах сообщал глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 мая Вооружённые силы Украины сбили в небе над Киевом свой беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, который «потерял управление». Командование ВСУ уточнило, что проблемы могли возникнуть из-за технической неисправности аппарата.

После этого киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в городе прогремело несколько взрывов и начался пожар в Соломенском районе.