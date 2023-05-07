Вена, 7 мая, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Ситуация около Запорожской атомной электростанции становится всё более непредсказуемой и потенциально опасной. Об этом говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится всё более и потенциально опасной», — указал Гросси.

Он выразил крайнюю обеспокоенность реальными угрозами ядерной безопасности для Запорожской АЭС и призвал действовать для предотвращения «угрозы серьезной ядерной аварии».

Кроме того, глава МАГАТЭ уточнил, что, по его данным, сотрудники атомной станции якобы получили сообщения о начале эвакуации жителей из Энергодара, в котором живёт большая часть из них, а потому отслеживают ситуацию на предмет «возможного влияния на ядерную безопасность».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что российские военные и сотрудники администрации Херсонской области сняли угрозу прорыва дамбы Каховского водохранилища. В результате этого подтопление больше не угрожает Запорожской АЭС.