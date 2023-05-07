Власти Днепропетровской области заявили о повреждении трёх газопроводов из-за взрывов

Никополь, Украина, , 08:05 — REGNUM Три газопровода и некоторые другие объекты инфраструктуры получили повреждения в результате взрывов в Никополе Днепропетровской области. Об этом 7 мая заявил глава областной администрации Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

Взрыв от артиллерии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Повреждено три газопровода, линия электропередачи и 14 солнечных панелей», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Николаеве и Одессе прогремела серия взрывов. На тот момент в указанных городах действовал режим воздушной тревоги.