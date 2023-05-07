Якутск, 7 мая, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в двух поселениях в Якутии в связи с повышением уровня воды в реках из-за активного таяния снега. Об этом 7 мая сообщает администрация Горного района в своём Telegram-канале.

Volges.rushydro.ru Водосливная плотина - половодье. Фото А. Терелюк

Как указано в сообщении, режим ЧС введён на территории Атамайского и Одунунского наслегов (посёлки). В Атамайском поселении на семи дворовых территориях наблюдается подъём воды, от газоснабжения отключен один дом. Восемь человек находятся в пункте временного размещения. В Одунунском наслеге подтоплено 13 дворовых территорий. Подстанция районных электросетей попала в зону подтопления, в случае необходимости электроснабжение будет отключено.

При этом в администрации отметили, что меры, предпринятые против подъёма воды, не помогли, вода прибывает быстро. Жильцы ряда пострадавших домов находятся у родственников.

Из-за активного таяния снега повысился уровень воды в малых реках Хаар Балаган, Дьуктуенэ и Чакыя. Под угрозой частичного затопления в Горном районе находятся села Ерт, Бясь-Кюель и Магарас.

В зоне затопления оказались четыре дворовые территории и объекты гражданской инфраструктуры: спортивный зал, многофункциональный культурно-административный центр и котельная. Всего в зону подтопления могут попасть шесть домов и три социальных объекта, всего пострадают от паводка как минимум 59 человек, из которых 23 ребенка.

Уровень воды на данный момент составляет 3,42 м. За 12 часов вода поднялась на уровень до 32 см.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новокузнецке в связи с угрозой подтопления нескольких микрорайонов специалисты проводят эвакуацию жителей. Глава города отметил, что 30 апреля на территории Новокузнецка уровень воды в реках Кондоме и Томи будет повышаться, при этом специалисты не прогнозируют достижения опасных отметок.