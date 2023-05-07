Вашингтон, 7 мая, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Объявить о своём участии в предстоящих президентских выборах в США в 2024 году намерен к июню губернатор штата Флорида Рон Десантис. Об этом 6 мая сообщила газета The Washington Post.

(сс) Gage Skidmore Рон Десантис

Как сообщил изданию анонимный источник, в планах у Десантиса на протяжении следующих двух недель встречи с десятками спонсоров. Губернатор Флориды намерен укрепить личные отношения со спонсорами и сформировать возможный предвыборный штаб.

При этом телекомпания NBC сообщала, что Десантис уже 11 мая может сделать официальное объявление о своём участии в предвыборной кампании. По данным опроса, проведённого NBC, если бы выборы президента проводились сегодня, то за кандидатуру губернатора Флориды проголосовали бы по крайней мере 31% избирателей-республиканцев. При этом 46% республиканцев поддержали кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа.

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