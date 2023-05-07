Депутат Госдумы Журавлёв предложил ввести маркировку «произведено врагом России»

Москва, , 07:17 — REGNUM Маркировку «произведено врагом России» для товаров из недружественных стран предложил ввести первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв 7 мая в беседе с РИА Новости.

Алексей Журавлёв Rodina.ru

Как пояснил Журавлёв, многие компании формально объявляют о своём уходе из России, но при этом остаются в том или ином виде и продают свою продукцию. По мнению депутата Госдумы, подобные товары нужно маркировать «произведено врагом России», при этом маркировка должна быть крупной, яркой и находиться на самом видном месте.

По мнению Журавлёва, покупатель должен знать, что финансирует неприятеля, покупая товар с меткой.

Также Журавлёв напомнил и о компаниях, которые ушли, «громко хлопнув дверью», а теперь возвращаются — под другим названием и не афишируя особо этот факт. Достаточно часто компании возвращаются в коллаборации с производителями из дружественных России стран. По мнению депутата, не обращать внимания на подобную экспансию было бы крайне неблагоразумно: осуждая публично Россию и её руководство, компании одновременно пытаются на ней зарабатывать.

Создавшуюся ситуацию Журавлёв назвал абсурдной.

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