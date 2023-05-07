Москва, 7 мая, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Сестра Александра Пермякова, которого задержали по подозрению в причастности к подрыву машины писателя Захара Прилепина, рассказала журналистам о жизни и характере своего брата.

П/с ГУ МВД РФ/ТАСС Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин

«Вспыльчивый, но не злой. Доверчивым его не назвать», — сказала женщина в беседе с RT.

Она отметила, что в последнее время мало общалась с Пермяковым. Сестра подозреваемого сообщила, что живёт с их 72-летней матерью, с которой мужчина разговаривал по телефону «раз в полгода», а их отца уже нет в живых.

Женщина также заявила, что в детстве училась вместе с братом в школе-интернате в Дружковке в Краматорском районе ДНР. По ее словам, будучи подростком, Пермяков попал под суд за хулиганство и разбой.

Сестра подчеркнула, что изначально он «поддерживал Донбасс» и в 2015 году мужчина решил стать ополченцем, а в 2022 году получил российский паспорт. Она добавила, что Пермяков работал на стройке в Москве и ни разу не упоминал о Нижнем Новгороде.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области автомобиль с Захаром Прилепиным подорвался на взрывном устройстве, установленном на дороге. В результате происшествия погиб водитель и помощник общественного деятеля 27-летний Александр Шубин.

Сам Прилепин получил серьезные ранения. Врачи провели операцию. Состояние Прилепина они оценили как тяжелое. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых — Александра Пермякова и Сергея А. Один из задержанных признался, что его еще несколько лет назад завербовали спецслужбы Украины.