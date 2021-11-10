7 Мая
 
8:15

Глава МАГАТЭ: ситуация в районе ЗАЭС становится всё более опасной

Ситуация около Запорожской атомной электростанции становится всё более непредсказуемой и потенциально опасной. Об этом говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

8:05

В Днепропетровской области заявили о повреждении трёх газопроводов

Три газопровода и некоторые другие объекты инфраструктуры получили повреждения в результате взрывов в Никополе Днепропетровской области. Об этом 7 мая заявил глава областной администрации Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

7:49

Российские артиллеристы уничтожили склад вооружения ВСУ

Российская артиллерия поразила склад вооружения бригады Вооружённых сил Украины, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Алексей Рулев.

«Уничтожен склад хранения вооружения и ремонтных комплектов, предназначенных для ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — заявил он в беседе с РИА Новости.

7:26

Цитата Bloomberg.

Украинский сценарий: США пичкают Тайвань оружием. Как сообщает Bloomberg, в ближайшее время Вашингтон выделит на поддержку властей острова 500 миллионов долларов.

7:25

Стивен Сигал снимет фильм о СВО. В нём российская звезда Голливуда намерен «показать всему миру правду». В своей работе он планирует раскрыть доказательства того, что «Россия, начав СВО, не вторгалась на Украину, как об этом пишут другие страны».

7:23

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман занимается пропагандой войны, вместо того чтобы развивать двусторонние отношения. К прекращению военной пропаганды дипломата призвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Посол Прессман считает, что мы должны быть обеспокоены по поводу конфликта на Украине. Поэтому он принимает активное участие в пропаганде войны», — заявил венгерский министр.

7:22

Польша всячески провоцирует Россию на военное столкновение, которое приведет к катастрофическим последствиям, написал обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон.

По мнению журналиста, изъятие здания школы при российском посольстве направлено лишь на то, чтобы вызвать у Москвы раздражение.

«Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется. Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни, и это не принесет триумфа польским разжигателям войны», — предупредил он.

7:21

В Марьинке пять бойцов ВСУ погибли из-за собственной артиллерии

Пять украинских военнослужащих погибли из-за действий собственной артиллерии, не позволявшей оказать им помощь в Марьинке в ДНР. Об этом 7 мая рассказал штурмовик с позывным Гуд в беседе с РИА Новости.

7:20

Кадыров заявил о готовности «Ахмата» к боям за Артёмовск

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в субботу, 6 мая, что подразделения «Ахмата» готовы выдвигаться в Артёмовск на подмогу российским военнослужащим. По его словам, несколько подразделений уже в пути в зону спецоперации.

7:18

Кандидат в президенты США Кеннеди прокомментировал ситуацию на Украине

Россия не может проиграть в конфликте на Украине, который стал самым жестоким со времён Второй мировой войны. Такое заявление сделал 6 мая кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в интервью All-in Podcast.

«Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают, но они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — указал политик.

7:17

Группа «Вагнер» получила в качестве трофея американский бронеавтомобиль Humvee в Артёмовске, передает корреспондент РИА Новости.

ВСУ бросили машину при отступлении в западные кварталы Артёмовска. Транспортное средство находилось недалеко от железнодорожного вокзала. Киевские силовики пытались уничтожить оставленный Humvee из артиллерии, в результате он получил незначительные повреждения.

7:15

Операция «Бахмутская мясорубка» группы «Вагнер» выполнила свою задачу, заявил основатель группы Евгений Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.

«Следует отметить, что операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила», — отметил он.

7:14

Подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания

Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина дал признательные показания, сообщил Telegram-канал 112. Мужчина рассказал, что его завербовала одна из спецслужб Украины несколько лет назад. Он предоставлял необходимую им информацию, а взамен получал деньги.

«Последним заданием стало получение паспорта РФ и переезд. Следующий шаг — ликвидация Захара Прилепина», — говорится в сообщении.

7:12

Украинская армия начинает атаку на Энергодар в рамках анонсированного контрнаступления на позиции Вооруженных сил РФ, заявил военно-политический обозреватель Александр Ситников.

Боевые действия на территории Украины продолжают набирать обороны. Киевские военные аналитики убеждены в том, что генерал Александр Сырский строит планы относительно перелома ситуации на артемовском направлении, где ВСУ в последние недели терпят поражение.

7:11

Российские военные начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ

Российские штурмовые группы начали прорыв обороны украинской армии в районе «дороги жизни» ВСУ, сообщает 6 мая «Русская весна».

7:10

Заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции МВД России по Семеновскому городскому округу Екатерина Сиротина раскрыла подробности задержания подозреваемого в покушении и взрыве машины писателя и политика Захара Прилепина. По её словам, около полудня 6 мая в отделе объявили план «Перехват», после чего она с коллегами, участковым майором Александром Соколовым и лейтенантом Дмитрием Воеводиным, поехали в сторону деревни Козлово.

Соколов отметил, что по дороге вблизи лесного массива навстречу правоохранителям шел человек, который сразу вызвал подозрения. Его коллега Воеводин добавил, что мужчина заявил о ловле куропаток на пруду, хотя ни водоема, ни таких птиц в окрестностях не было.

7:07

В Польше предупредили украинцев об угрозе восхваления Бандеры

Польше следует объявлять врагами польского народа всех тех украинцев, которые восхваляют украинского националиста Степана Бандеру, написал в своем микроблоге вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский.

7:06

Глава МАГАТЭ назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Ситуацию в районе Запорожской АЭС назвал «потенциально опасной» генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Соответствующее заявление опубликовано 6 мая на сайте агентства.

7:06

Появилась видеозапись с места подрыва автомобиля Прилепина

Место взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина в поселке Пионерский Нижегородской области остается оцепленным сотрудниками правоохранительных органов, сообщает газета «Известия».

Журналисты показали видеозапись с кадрами с места происшествия, где по-прежнему находится машина, в которой был общественный и политический деятель. Отмечается, что взрывотехники осмотрели транспортное средство и собираются провести более тщательную проверку.

По предварительным данным, машина подорвалась на противотанковой мине. В сюжете отмечается, что шина от автомобиля отлетела от него на расстояние более 300 метров.

7:02

Главное о специальной военной операции на Украине за 6 мая.

  • В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — лётчиков ВКС России.

  • Заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил удостоверения лауреатов Государственной премии имени Жукова.

  • За сутки на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

    Минобороны РФ.