Наступил 438-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. В ночь на 7 мая российские ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку более 10 дронов на Севастополь. Как пояснил в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев, один беспилотник потерял управление и упал в лесополосе, второй был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола. Всего, по его словам, «на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников», объекты в городе не пострадали. В Сети уже появились фотографии с обломками БпЛА, сбитого в районе мыса Фиолент, — осколки разлетелись на 70 метров.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Артёмовск остается одной из самых горячих точек СВО на донецком направлении, идут бои в западной части города, действия противника на флангах сковывают подразделения Воздушно-десантных войск. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить ему направить в Артёмовск подразделения чеченского спецназа «Ахмат».

Тем временем ночью ВКС и ВМФ России нанесли массированные удары по военным объектам на территории Украины, применив ракеты Х-31 и крылатые авиабомбы, известил со ссылкой на украинские ресурсы Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Подробности — в трансляции ИА REGNUM.