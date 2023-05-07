В Калифорнии на вечеринке в результате беспорядочной стрельбы погибла девушка

Штат Калифорния, США, , 06:40 — REGNUM Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в городе Чико в американском штате Калифорния. Об этом 6 мая сообщило издание Los Angeles Times.

Как рассказал изданию глава местного отделения полиции Билли Алдридж, полицейские приехали по вызову на вечеринку в квартале Колумбус-авеню, они получили информацию о том, что один из гостей произвёл несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Уточнялось, что на вечеринке произошёл конфликт и подозреваемого в стрельбе попросили уйти.

Стрельба U.S. Department of Defense

Через некоторое время полицейские получили новый вызов, уже на другую вечеринку, но в том же квартале Колумбус-авеню, там один из гостей размахивал огнестрельным оружием и угрожал присутствующим. Полицейские арестовали человека, который подходил под описание стрелявшего утром на вечеринке.

Через полчаса полицейские вернулись в тот же квартал и обнаружили шестерых пострадавших с огнестрельными ранениями. Все пострадавшие были госпитализированы, но девушку 17-ти лет спасти не удалось. Начато расследование причин и обстоятельств произошедшей трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при стрельбе в торговом центре в техасском городе Аллен погибли девять человек, ещё семеро пострадали, из них трое находятся в критическом состоянии.