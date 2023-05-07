Минобороны России повело телемост военнослужащими и их семьями из Ленинградской области

Москва, , 06:37 — REGNUM Телемост в зоне провидения специальной военной операции (СВО) соединил и позволил пообщаться военнослужащим Западного военного округа (ЗВО) с их родными и близкими из Ленинградской области, сообщает в своем Telegram-канале Минобороны России.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ведомство показало видеозапись, в которой приводятся фрагменты телемоста и обращения бойцов домой. В сеансе связи участвовало около 50 членов семей военнослужащих.

Отмечается военные увидели своих родных и близких впервые после убытия на службу. Разведчик с позывным с Гризли рассказал об отношениях с боевыми товарищами, а также о важности таких телемостов для подразделения.

«Именно на территории СВО мы находимся с ребятами уже полгода. Этого времени достаточно, чтобы понять людей, сблизиться, понять некоторые черты человека, принять его как друга, товарища. Все мы уже давно одна большая семья, и это мероприятие разделили вместе со своей дружной семьей. Все испытали эмоции… Все за друг друга порадовались… Это сплетает коллектив», — сказал он.

Видео: Минобороны России.

Бойцы поблагодарили организаторов телемоста за возможность пообщаться с родными и близкими.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта президент России Владимир Путин поручил Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО и МВД обеспечить участникам спецоперации не менее 14 дней отпуска раз в полгода.