Севастополь, 7 мая, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Свыше десяти украинских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) попытались атаковать Крым в ночь на 7 мая, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По его словам, средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось отразить нападение. Один из дронов упал в лесу, а еще два беспилотника были сбиты над морем.

«Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола», — сообщил глава Севастополя.

Он добавил, что объекты в городе не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Михаил Развожаев написал о том, что в Севастополе силы ПВО уничтожили беспилотник в районе аэродрома Бельбек.

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