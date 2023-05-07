Марьинка, ДНР, 7 мая, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Пять украинских военнослужащих погибли из-за действий собственной артиллерии, не позволявшей оказать им помощь в Марьинке в ДНР. Об этом 7 мая рассказал штурмовик с позывным Гуд в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам бойца, в ходе боя в здании с одной стороны оказались российские военнослужащие, с другой — украинские. Со стороны ВСУ начался артобстрел и пятерых украинских военных, находившихся в здании, засыпало в подвале. Подход к подвалу накрывала артиллерия ВСУ.

«Они просили помощи, мы хотели помочь, но нам не давали их же сослуживцы подойти к ним, оказать помощь. Мы не смогли ничего сделать, и они там умерли», — добавил Гуд.

По словам штурмовика, ВСУ планируют полное уничтожение Марьинки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Донецке при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли две женщины 1937 и 1976 годов рождения.