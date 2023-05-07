Польский журналист Гадовский назвал врагами Польши восхваляющих Степана Бандеру украинцев

Варшава, , 05:42 — REGNUM Польше следует объявлять врагами польского народа всех тех украинцев, которые восхваляют украинского националиста Степана Бандеру, написал в своем микроблоге вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский.

Бандера Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля украинский президент Владимир Зеленский совершил официальный визит в Варшаву. В рамках поездки он заявил, что между Украиной и Польшей скоро не остается никаких границ.

После этого обозреватель агентства Associated Press Ванесса Гера написала, что приезд украинского лидера не заставит поляков забыть о преступлениях, совершенных Степаном Бандерой, которого украинцы почитают как своего национального героя.

1 мая на сайте президента Украины появилась петиция с призывом учредить в стране орден Бандеры, который предлагается вручать военнослужащим.

Степан Бандера возглавлял «Организацию украинских националистов» (ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поддерживал создание её боевого крыла — «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Указанные организации занимались массовыми убийствами мирного населения на Украине.

Среди их злодеяний особенно выделяется Волынская резня 1943 года, которая сопровождалась уничтожение поляков в Волыни, а также украинцев, отказавшихся от сотрудничества с националистами.