Алжир, 7 мая, 2023, 05:06 — ИА Регнум. Членство Алжира в группе БРИКС принесет стране пользы больше, чем та помощь, которую она уже получила от международных финансовых организаций, заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун 6 мая в ходе общения с главными редакторами крупнейших СМИ республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

Он отметил, что капитал Нового банка развития (банк БРИКС) включает $100 млрд, что превышает возможности Всемирного банка». Теббун добавил, что БРИКС будет финансировать проекты Алжира и политически объединится со страной после ее вхождения в это объединение.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа Абдельмаджид Теббун объявил, что его республика готова присоединиться к БРИКС. В ноябре Алжир подал официальную заявку на вступление в указанное объединение.

22 марта Теббун заявил, что в мае 2023 года совершит официальный визит в Россию.