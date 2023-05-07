В Великобритании на коронацию Карла III явилась смерть с косой

Лондон, , 04:51 — REGNUM Таинственного гостя, похожего на смерть с косой, заметили на церемонии коронации Карла III в Великобритании. Об этом 6 мая сообщило издание Daily Mail.

В Великобритании на коронации Карла III заметили фигуру, похожую на смерть с косой, сообщает Daily Mail.

Карл III Northern Ireland Office

«Каждая большая вечеринка привлекает незваных гостей, но фанаты королевской семьи пошутили, что заметили ангела смерти собственной персоной в Вестминстерском аббатстве во время коронации Карла», — рассказала обозреватель издания Мария Оканренде.

На видеозаписи, мгновенно распространившейся в Сети, пользователи заметили фигуру в чёрном балахоне, которая держит в руках предмет, напоминающий косу — атрибут ангела смерти. Таинственный гость буквально на несколько секунд мелькнул в проходе.

Комментаторы увидели в появлении похожей на смерть фигуры «знак наступления грядущей Тьмы». Один из пользователей мрачно пошутил, что незнакомец пришёл передать привет от покойной королевы Елизаветы II.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на коронации британского короля Карла III пользователи Сети заметили странную деталь в оформлении мероприятия в Вестминстерском аббатстве. Организаторы церемонии использовали ковёр, окрашенный в цвета украинского флага.

Также сообщается, что прибывшие на церемонию коронации супруга и внучка президента США Джозефа Байдена выбрали платья в цветах украинского флага.

Коронация британского короля Карла III и его супруги — королевы-консорта Камиллы состоялась в субботу. Букингемский дворец пригласил более двух тысяч гостей, среди которых представители 203 стран и территорий, в том числе примерно 100 глав государств.