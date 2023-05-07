«Известия» показали видеозапись с места подрыва автомобиля Прилепина

Нижний Новгород, , 04:42 — REGNUM Место взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина в поселке Пионерский Нижегородской области остается оцепленным сотрудниками правоохранительных органов, сообщает газета «Известия».

Захар Прилепин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Журналисты показали видеозапись с кадрами места происшествия, где по-прежнему находится машина, в которой был общественный и политический деятель. Отмечается, что взрывотехники осмотрели транспортное средство и собираются провести более тщательную проверку.

По предварительным данным, машина подорвалась на противотанковой мине. В сюжете отмечается, что шина от автомобиля отлетела от него на расстояние более 300 метров.

В настоящее время на месте взрыва проводятся следственные действия. Правоохранительные органы тщательно досматривают транспорт, который следует в поселок, и проверяют у водителей и пассажиров документы.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль с Захаром Прилепиным взорвался утром 6 мая. Пострадавшего писателя прооперировали. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

При взрыве погиб водитель и помощник Прилепина 27-летний Александр Шубин. По горячим следам удалось задержать двоих подозреваемых в совершении подрыва. Один из них признался, что был завербован украинскими спецслужбами еще несколько лет назад.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Издание «Украинская правда» привело ответ пресс-службы Службы безопасности Украины, которая не стала опровергать причастность СБУ к подрыву.