В штате Техас произошёл очередной случай массовой стрельбы, погибли несколько человек

Техас, США, , 04:24 — REGNUM Несколько человек погибли, как минимум девять пострадали в результате стрельбы в торговом центре в городе Аллене в американском штате Техас. Об этом 6 мая сообщил телеканал Fox News.

Стрельба произошла в торговом центре Allen Premium Outlets. Как рассказал очевидец произошедшего, стрелявший произвёл не менее 30 выстрелов. Прибывшая на место инцидента полиция провела экстренную эвакуацию людей из ТЦ.

Стрельба Lisa Roe

Начальник полиции города Брайан Харви уточнил, что один из сотрудников полиции «нейтрализовал угрозу». Отмечается, что как минимум девять человек в возрасте от пяти лет до 61 года были госпитализированы, число пострадавших не окончательное. Также сообщается о нескольких погибших, количество жертв уточняется.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал произошедшее «чудовищной трагедией» и распорядился оказать всю необходимую помощь местным властям.

«Правоохранительные органы находятся на месте происшествия в торговом центре Allen Premium. Ведется активное расследование. Пожалуйста, избегайте этой области до дальнейшего оповещения», — сказано в заявлении полицейского управления Аллена в Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель США расстрелял мать и бабушку, а затем убил сотрудницу McDonald’s. После этого мужчина покончил с собой. Инцидент произошёл в городе Молтри, штат Джорджия.

В конце апреля в штате Техас человек, находившийся в состоянии опьянения и вооруженный штурмовой винтовкой, ворвался в частный дом и застрелил находившихся там людей.