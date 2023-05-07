В Сети указали на ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III

Лондон, , 03:56 — REGNUM Коронация британского короля Карла III заставила многих обсудить церемонию из-за ковра, который использовали организаторы мероприятия в Вестминстерском аббатстве. Он был оформлен в цвета украинского флага.

Карл III Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Посол Британии в Киеве Мелинда Симмонс написала в своем микроблоге, что «увидела там Украину и на минуту потеряла сознание». Пользователи начали оставлять свои мнения под этим сообщением.

Один из них написал, что это не может быть совпадением. Другой пользователь задался вопросом, следует ли рассматривать указанное обстоятельство как совпадение или всё-таки это умышленный шаг.

Автор еще одного комментария выразил мнение о том, что «коды и символические сообщения» можно отследить всюду, если задаться такой целью. Другой автор указал на то, что Карлу III пришлось ходить по цветам флага Украины. Пользователя попросили уточнить, не считает ли он, что украинский флаг использовали как грязный коврик.

Еще один комментатор в шутку написал, что применение таких цветов могло бы стать данью уважения Барбадосу — островному государству в Карибском море. Флаг этой страны имеет синие и желтые цвета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Украины опубликовало в своем микроблоге обращение к Карлу III. Сообщение содержало фразу «Боже, храни короля», которая является названием государственного гимна Британии, а также рисунка с британским монархом.

На изображении король одет в пиджак, оформленный в цвета украинского флага с гербом Украины. Карлу III также подрисовали игрушечный истребитель Eurofighter. Обращение вызвало возмущение у читателей микроблога.