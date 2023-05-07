Одесса, Украина, 7 мая, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в украинских городах Николаеве и Одессе. Об этом 7 мая сообщили глава областной администрации Николаевкой области Виталий Ким в Telegram-канале и украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Ким уточнил, что в Николаеве прогремело сначала два взрыва, затем через некоторое время ещё два. Информацию о возможных пострадавших Ким не сообщал.

О взрывах на территории города Одессы сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на данные официального онлайн-ресурса, информирующего граждан о воздушной тревоге на территории Украины.

В Николаевской и Одесской областях во время взрывов действовал режим воздушной тревоги.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сети появились кадры последствий удара Вооружённых сил России по Новокраматорскому машиностроительному заводу в Краматорске. Предположительно, машиностроительный завод использовался украинской стороной в качестве ремонтной базы для получившей повреждения военной техники.

В пятницу, 5 мая, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В районе Славянска и Краматорска прогремела серия взрывов.