Бухарест, 7 мая, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Управление польским самолетом L410 Turbolet, выполнявшим патрулирование в международном воздушном пространстве над Чёрным морем, осложнил, создав турбулентность, российский истребитель Су-35. Об этом 6 мая заявила пресс-служба минобороны Румынии, сообщает издание Jurnalu.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-35

Уточняется, что инцидент произошел 5 мая в 60 километрах к востоку от воздушного пространства Румынии. По данным румынского оборонного ведомства, L410 Turbolet совместно с румынской пограничной полицией выполнял патрульные миссии под эгидой Frontex над Черным морем. Около 13:20 мск польский самолёт был сопровожден российским Су-35.

Отмечается, что манёвры российского истребителя вызвали «высокий уровень турбулентности и серьезные трудности с его контролем». Два самолета ВВС Румынии и два — Испании после получения информации об инциденте были приведены в состояние боевой тревоги. Однако взлёт был отменён после сообщения польских пилотов, что они смогли выровнять самолёт и совершили безопасную посадку в аэропорту «Михаил Когэлничану».

В результате происшествия никто не пострадал. Румыния находится в контакте с Frontex и властями Польши с целью установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что многоцелевые истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании сопроводили противолодочный самолёт Ту-142 ВКС России, следовавший в международном воздушном пространстве над Норвежским морем.

Отмечается, что российский самолёт ни в какой момент своего следования не пересекал границы суверенного воздушного пространства Великобритании.