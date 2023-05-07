Севилья, Испания, 7 мая, 2023, 03:04 — ИА Регнум. Футбольные фанаты пострадали при обрушении трибуны во время финального матча Кубка Испании по футболу между «Осасуной» и мадридским «Реалом» на нейтральном поле в Севилье. Об этом 6 мая сообщает Marca.

RonnyK «Реал Мадрид»

Уточняется, что во втором тайме фанаты «Осасуны» стали активно праздновать гол полузащитника команды Лукаса Торро. Часть ограждения не выдержала, и произошло обрушение трибун в непосредственной близости от футбольного поля.

Матч остановили на несколько минут, медики, присутствовавшие на матче, начали помогать пострадавшим болельщикам. Отмечается, что часть пострадавших унесли с поля на носилках.

Кроме того, рядом с местом инцидента из-за брошенного файербола произошло возгорание. Огонь удалось локализовать.

Матч был остановлен на несколько минут. В это время медицинский персонал помогал пострадавшим. Некоторых болельщиков эвакуировали на носилках в больницу. Помимо этого, на одной из трибун рядом с инцидентом произошло возгорание из-за брошенного файера. Огонь был локализован.

Футболисты мадридского «Реала» обыграли клуб «Осасуна» в финале кубка со счетом 2:1. «Реал» стал обладателем Кубка Испании в 20-й раз. «Осасуна» дошла до финала турнира во второй раз в истории.

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