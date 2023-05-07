Роберт Кеннеди-младший назвал украинский конфликт самым жестоким со времён Второй мировой войны

Вашингтон, , 02:11 — REGNUM Россия не может проиграть в конфликте на Украине, который стал самым жестоким со времён Второй мировой войны. Такое заявление сделал 6 мая кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в интервью All-in Podcast.

«Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают, но они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — указал политик.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кеннеди отметил, что у США нет артиллерии, которую можно передать Киеву взамен уничтоженной в ходе боевых действий. Политик назвал украинский конфликт самым жестоким со времён Второй мировой войны и пояснил, что правительство Украины и Белый дом «изо всех сил» пытаются скрыть потери украинской армии, которые Кеннеди охарактеризовал как «катастрофические». По словам Кеннеди, за конфликт придётся отвечать украинской молодёжи.

Роберт Кеннеди — младший, племянник убитого президента Джона Кеннеди, является кандидатом на пост главы государства. Он неоднократно высказывался против поддержки Киева Вашингтоном.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению Роберта Кеннеди — младшего, конфликта между Россией и Украиной можно было бы избежать, если бы Вашингтон прислушался к словам российского лидера Владимира Путина и выполнил обещание не расширять НАТО на восток.

Кроме того, политик заявил, что ситуацию на Украине необходимо уладить, и назвал Минские соглашения «выгодной сделкой», на которую следовало опираться.