Бывший советник Пентагона Макгрегор: над Зеленским нависла угроза восстания из-за его обещаний

Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Население Украины может восстать против украинского президента Владимира Зеленского, поскольку он не сдержал своих предвыборных обещаний, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Эксперт напомнил, что политик обещал прекратить конфликт между Донбассом и Киевом, который длился с 2014 года. Макгрегор отметил, что жители страны надеялись, что новый лидер сможет разрешить проблемы, от которых устало общество, и наладить отношения с Россией.

При этом экс-советник подчеркнул, что, как только новый глава государства пришел к власти, он стал проводить совсем не ту политику, которую ждало население. Макгрегор пояснил, что президент начал совершать шаги, противоречащие интересам самих граждан Украины.

Эксперт допустил, что действующий украинский лидер может быть убит собственными гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля газета Politico привела слова одного неназванного бывшего украинского министра, который считает, что на Украине после окончания специальной военной операции может произойти ещё один майдан.

Собеседник издания подчеркнул, что нынешний конфликт породил большие надежды среди населения страны и ее жители с нетерпением будут ждать изменений.