Вена, 7 мая, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Ситуацию в районе Запорожской АЭС назвал «потенциально опасной» генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Соответствующее заявление опубликовано 6 мая на сайте агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

Как указал Гросси, ситуация в районе ЗАЭС становится всё более непредсказуемой и «потенциально опасной».

«Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками в области ядерной и физической безопасности, с которыми сталкивается станция», — отметил глава МАГАТЭ.

Гросси уточнил, что эксперты агентства, находящиеся на станции, как и прежде, слышат звуки обстрелов. По словам главы МАГАТЭ, обстрелы были слышны, в частности, 5 мая.

«Этот крупный ядерный объект необходимо защитить. Я буду продолжать настаивать на приверженности всех сторон достижению этой жизненно важной цели», — заключил Гросси.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, российские военные и сотрудники администрации Херсонской области сняли угрозу прорыва дамбы Каховского водохранилища, подтопление Запорожской АЭС больше не угрожает.

Карчаа сообщил о накоплении воды в Каховском водохранилище 5 мая и отметил, что при разрушении дамбы ЗАЭС может оказаться в зоне подтопления. Позднее Карчаа сообщил, что на Каховской ГЭС открыли одну из балок перекрытия сливного отверстия, начали спускать воду. Одновременно начался ремонт Каховского магистрального канала.