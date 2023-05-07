Украина заявила о готовности ввести ответный запрет на импорт из Молдавии

Киев, , 01:11 — REGNUM Запрет на импорт из Молдавии готовы ввести власти Украины в качестве ответной меры на возможное введение Кишинёвом ограничений на импорт украинских сельхозкультур. Такое заявление сделал 6 мая замминистра экономики Украины Тарас Качка в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам украинского замминистра экономики, любое ограничение со стороны Молдавии на ввоз зерна и масличных культур будет воспринято как крайне недружественный шаг и повлечёт ответную меру в виде немедленного запрета всего импорта из этой страны.

Как уточнил Качка, введение такого запрета уже согласовано, начата подготовка к его реализации, о чём власти Киева сообщили в Кишинёв.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как указал вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля, Кишинёв уведомил Киев о намерении ограничить импорт украинского зерна. Ограничение, по словам Боли, планируется временное.

Боля пояснил, что Молдавия намерена присоединиться к решению Евросоюза о введении ограничений на импорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с обеспечением транзита через страну. Меры Еврокомиссии нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с украинской сельхозпродукцией в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.