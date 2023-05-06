Глава Крыма Аксёнов: в небе над Крымом силы ПВО сбили две украинские баллистические ракеты

Симферополь, , 23:49 — REGNUM Две украинские баллистические ракеты, запущенные запущенные оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2», сбили в небе над Крымом силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 6 мая, сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.

Аксёнов сообщил об одной сбитой ракете и уточнил, что разрушений и пострадавших в результате инцидента нет и попросил доверять исключительно проверенным источникам информации.

ПВО России Mil.ru

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что силы ПВО сбили над Крымом две ракеты.

«Обновленная информация. Над Крымом сбиты две баллистических ракеты ОТРК «Гром-2», — написал Крючков в своём Telegram-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник главы Крыма Крючков рассказал о крымских Telegram-каналах, администраторы которых выкладывают фото работы систем ПВО и разгоняют панику среди мирного населения. Как указал Крючков, все данные администраторов переданы в правоохранительные органы.