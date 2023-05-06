Симферополь, 6 мая, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Две украинские баллистические ракеты, запущенные оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2», сбили в небе над Крымом силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 6 мая, сообщил глава региона Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале.

Mil.ru ПВО России

Аксёнов сообщил об одной сбитой ракете и уточнил, что разрушений и пострадавших в результате инцидента нет и попросил доверять исключительно проверенным источникам информации.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что силы ПВО сбили над Крымом две ракеты.

«Обновленная информация. Над Крымом сбиты две баллистических ракеты ОТРК «Гром-2», — написал Крючков в своём Telegram-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник главы Крыма Крючков рассказал о крымских Telegram-каналах, администраторы которых выкладывают фото работы систем ПВО и разгоняют панику среди мирного населения. Как указал Крючков, все данные администраторов переданы в правоохранительные органы.