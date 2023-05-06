Губернатор Куйвашев: в Свердловской области сложилась критическая ситуация с пожарами

Екатеринбург, , 23:59 — REGNUM Критическая ситуация сложилась в Свердловской области из-за природных пожаров, которые распространяются в регионе, написал 6 мая в своем Telegram-канале губернатор области Евгений Куйвашев.

Лесной пожар

«В регионе критическая ситуация с пожарами. Она усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, потом аномально жаркая сухая весна, сильный ветер, завтра опять порывы до 20 метров в секунду», — сообщил он.

Он также отметил, что запросил помощь у федеральных властей, поскольку местные спасатели не могут справиться с распространением огня. Куйвашев добавил, что в настоящее время к содействию региону в борьбе с пожарами подключились Архангельская область и Красноярский край.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Режевском городском округе, где лесной пожар перешёл на склады с порохом, ввели режим чрезвычайной ситуации. Пороховые хранилища находятся в закрытом поселке Первомайский. Проводится эвакуация жителей населенного пункта в безопасные места.