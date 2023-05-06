В посёлке Первомайский Свердловской области лесной пожар перекинулся на 2 из 20 складов с порохом

Екатеринбург, , 23:46 — REGNUM Крупный лесной пожар, который распространяется в Режевском районе Свердловской области, перекинулся на 2 из 20 складов с порохом, пишет Telegram-канал «112».

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом существует угроза перехода огня на другие хранилища. Уточняется, что каждый из складов может вместить до 20 тонн пороха, однако точное количество хранящейся в них взрывчатой смеси неизвестно.

В зоне возможного поражения проживают около 400 человек. Ведется эвакуация жителей посёлка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Режевского городского округа Иван Карташов объявил о том, что в муниципалитете ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара, который перекинулся на склады с порохом.