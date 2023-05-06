Екатеринбург, 6 мая, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Крупный лесной пожар, который распространяется в Режевском районе Свердловской области, перекинулся на 2 из 20 складов с порохом, пишет Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

При этом существует угроза перехода огня на другие хранилища. Уточняется, что каждый из складов может вместить до 20 тонн пороха, однако точное количество хранящейся в них взрывчатой смеси неизвестно.

В зоне возможного поражения проживают около 400 человек. Ведется эвакуация жителей посёлка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Режевского городского округа Иван Карташов объявил о том, что в муниципалитете ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара, который перекинулся на склады с порохом.