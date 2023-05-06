Турция, 6 мая, 2023, 23:46 — ИА Регнум. До 12 человек возросло число жертв массового ДТП в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны. Об этом 6 мая сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Итог ДТП

«Двенадцать наших сограждан погибли в результате цепной аварии в Хатае, 31 пострадал, трое из них в тяжелом состоянии», — уточнил глава минздрава Турции.

Коджа указал, что на место происшествия прибыли 22 машины скорой помощи. Министр выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщило агентство DHA, грузовой автомобиль по неизвестной на данный момент причине врезался в автомобили, стоявшие в очереди у АЗС рядом с городом Белен провинции Хатай. В результате ДТП произошло возгорание грузовика и двух микроавтобусов. Людей на месте происшествия охватила паника, для тушения пожара на место ДТП прибыли несколько пожарных расчётов.

Причины и обстоятельства ДТП, а также личность водителя грузовика, спровоцировавшего трагедию, устанваливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что не менее шести человек получили не совместимые с жизнью травмы в результате ДТП с участием междугороднего автобуса в Турции.