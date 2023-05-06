Экс-разведчик США Риттер указал на ключевую ошибку Зеленского на фоне атаки дронов на Кремль

Вашингтон, , 23:03 — REGNUM Ошибку допустил президент Украины Владимир Зеленский, полагая, что атака дронов на Кремль поможет Киеву переломить ситуацию в конфликте. Такое заявление сделал экс-разведчик морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в беседе на YouTube-канале U. S. Tour of Duty.

Атаку дронов на Кремль Риттер назвал политическим актом, который не даст ВСУ никаких преимуществ. При этом экс-разведчик отметил, что нет никаких сомнений в том, кто совершил атаку на резиденцию российской власти.

Скотт Риттер Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Риттер назвал атаку дронов на Кремль нападением Украины на Россию, ответственность за которое несёт Киев и его спонсоры. Среди спонсоров Украины Риттер назвал США, НАТО и Евросоюз.

«Все, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации на театре военных действий. Это не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте», — пояснил Риттер.

Также экс-разведчик отметил, что атака на Кремль представляла собой открытую провокацию со стороны Зеленского, за которой, по всей вероятности, последует ответная реакция. При этом Риттер назвал президента России Владимира Путина мастером реагирования на попытки эскалации и обратил внимание, что российский лидер не попался в ловушку, которую подготовили специально для него.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн обратил внимание на ложь президента Украины Зеленского, когда он заявляет о том, что Киев якобы не наносит удары по территории России.

Экс-аналитик уточнил, что в этом случае речь не только о Донецке и Луганске, которые Киев продолжает считать своими, но и о других российских территориях.