Ростов-на-Дону, 6 мая, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Футболисты воронежского футбольного клуба «Факел» 6 мая одержали победу над командой «Ростов» в гостевом матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Это был первый матч «Факела» после того, как его главным тренером стал Вадим Евсеев.

Игра завершилась со счётом 2:0. Голы за свою команду забили Роман Акбашев (46-я минута) и Хызыр Аппаев (74).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая на стадионе «Арена Химки» состоялся матч РПЛ, в котором московское «Динамо» одержало победу над «Химками» со счётом 1:0. На 90+6-й минуте встречи 33-летний нападающий сборной России и «Динамо» Фёдор Смолов забил гол в ворота соперника с пенальти, назначенного за нарушение правил.