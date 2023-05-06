В Свердловской области власти начали эвакуацию жителей посёлка, где загорелся склад с порохом

Екатеринбург, , 22:23 — REGNUM Эвакуацию жителей поселка Первомайский в Свердловской области, где лесной пожар распространился на склады с порохом, начали местные власти. Об этом 6 мая сообщил глава Режевского городского округа Иван Карташов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнил Карташов, организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте. Людей принимают пункты временного размещения.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о пожаре в Режевском городском округе поступила в 20:27 мск в региональное управление МЧС.

«Установлено, что в результате перехода лесного пожара произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара устанавливается. По предварительной информации пострадавших нет», — уточнили в региональном ведомстве.

В ликвидации пожара задействованы около 50 человек и 14 единиц техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Свердловской области загорелись склады с порохом. Пламя лесных пожаров перекинулось на постройки в посёлке Первомайский.