Ливерпуль, Великобритания, , 22:10 — REGNUM Фанаты «Ливерпуля» кричали оскорбления, когда 6 мая перед началом матча чемпионата Англии с «Брентфордом» на стадионе по случаю коронации Карла III включили британский гимн, сообщил новостной сайт Goal.

По информации журналистов, болельщики сначала скандировали «кричалки», проклинали коронацию, а потом начали свистеть.

Ранее Английская футбольная премьер-лига обратилась ко всем командам с просьбой включить гимн в честь коронации. 30 апреля болельщики «Селтика» перед игрой с «Рейнджерс» также кричали оскорбления во время гимна.

По мнению журналистов, такая реакция «Ливерпуля» связана с тем, что местные жители скорее идентифицируют себя жителями графства Мерсисайд, чем гражданами Великобритании. Они также считают, что центральные власти не представляют интересов ливерпульцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Вестминстерском аббатстве прошла коронация Карла III. Глава английской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову нового короля корону святого Эдуарда Исповедника.