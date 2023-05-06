В МИД России заявили, что теракт в отношении Прилепина организовали Киев и западные кураторы

Москва, , 21:59 — REGNUM Теракт, в ходе которого получил тяжёлые ранения писатель Захар Прилепин и погиб его водитель-охранник, ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин, явно организовали на Украине при помощи Запада. Об этом говорится в официальном заявлении, которое обнародовал 6 мая МИД России.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже сейчас из материалов, полученных оперативно сработавшими МВД России и СК России, очевидно, что речь идёт об очередном террористическом акте, организованном и исполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы», — говорится в тексте документа.

В МИД России отметили, что покушения на идеологических оппонентов стали системными для Киева. Первым шагом к этому стал запуск сайта «Миротворец», на который стали вносить имена инакомыслящих. Этими данными стали пользоваться исполнители покушений.

«Сегодня на неугодных журналистов, литераторов, общественных деятелей объявлена настоящая охота», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД напомнили об убийствах Дарьи Дугиной и Максима Фомина (Владлен Татарский), а также о покушении на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Уточняется, что Вашингтон не осудил очередной теракт в России, фактически разоблачив свою причастность.

«Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но и на их западных покровителях, в первую очередь США», — заявили в российском МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, врачи провели успешную операцию Прилепину, его здоровье вне опасности. Он получил многочисленные ранения, переломы, а также контузию лёгких. Покушение на писателя произошло 6 мая в Нижегородской области. Один из задержанных подозреваемых сообщил, что на дороге заложил взрывное устройство и активировал его дистанционно.