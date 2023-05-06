Луганск, 6 мая, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Подросток, проживающий в ЛНР, оскорблял в соцсетях тех, кто выражал уважение памяти георгиевской ленты и подменял её свастикой. Об этом 6 мая сообщил телеканал Рен ТВ.

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По информации журналистов, подростка вычислили правоохранители. Он признал вину, сказав, что сожалеет о сделанном, и попросил прощения.

«Я делал это всё под действием украинской пропаганды», — сказал юноша.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведённый ВЦИОМ в России, показал, что 65% жителей страны считают День Победы самым важным праздником. Как следует из полученных результатов, для 63% респондентов День Победы связан с военным парадом, ещё для 58% опрошенных — с георгиевской лентой, для 54% — с акцией «Бессмертный полк», для 45% — с Вечным огнём, для 43% — с песнями времён войны и для 38% — с праздничным салютом.