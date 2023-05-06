Москва, , 21:21 — REGNUM Народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы. Об этом он 6 мая сообщил Telegram-канал 112.

«У 77-летнего юмориста диагностировали стенокардию. Врачи назначили Евгению Вагановичу амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Сам Петросян заявил, что здоров.

«Какие-то плановые проверки бывают, какие-то болезни… Я проверился, вышел», — сказал артист.

Как сообщало ИА REGNUM, Петросяна госпитализировали 1 мая. Были сообщения, что у него плохое самочувствие из-за гипертензивной болезни сердца, но позже выяснилось, что он находится на плановом осмотре. 3 мая его выписали. Однако вскоре в ряде СМИ снова сообщили о госпитализации и даже о том, что его якобы положили в реанимацию. Жена юмориста эту информацию опровергла, сообщив, что он на плановом осмотре.