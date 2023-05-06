Пользователи Twitter раскритиковали наряды жены и внучки Байдена на коронации Карла III

Лондон, , 21:03 — REGNUM Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали наряды жены и внучки президента США Джо Байдена на коронации Карла III.

Карл III Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Для церемонии коронации Карла III жена и внучка Байдена выбрали платья в цветах украинского флага.

Многие пользователи возмутились тем, что США представляют Украину вместо самой страны.

«Первая леди США представляет Украину», — написала американский юрист Дженна Эллис.

Другие интернет-пользователи удивились, что самих женщин не смутило, что они «выглядят, как ходячий флаг».

«Бедняжки, думали, что приехали на встречу к Зеленскому», — пошутил другой пользователь.

Ещё один раскритиковал эти наряды, отметив, что США превратили британскую коронацию в шоу.

«Умудрились превратить коронацию британского монарха в шоу», — подметил один из интернет-пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, британского монарха Карла III короновали 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Корону для британского монарха изготовили в XVII веке из чистого золота. Уточняется, что её вес составляет 2,2 кг и она украшена 400 драгоценными камнями.