Вашингтон, , 21:14 — REGNUM Извержение супервулкана Йеллоустон на северо-западе США может стать причиной глобального катаклизма. Об этом говорится в опубликованном 6 мая материале РИА Новости.

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

Геологическая служба США оценивает вероятность извержения вулкана 1 к 730 000, но учёные пока ещё не научились точно прогнозировать подобные явления. Если же Йеллоустон проснётся, то последствия могут быть плачевными. После его извержения 640 тысяч лет назад пеплом объемом в тысячу квадратных километров покрыло больше половины территории США.

Для сравнения, самое мощное извержение вулкана на Земле в период наблюдения за природными явлениями произошло в 1815 году. Тамбора на индонезийском острове Сумбава выбросил в атмосферу до 180 кубометров пепла. Это вызвало глобальное похолодание. Это привело к тому, что в тот год фактически не было лета.

Кроме того, считается, что погодные изменения спровоцировали пандемию холеры.

Теперь учёные ищут способы предотвратить извержение Йеллоустон. В НАСА предложили вариант бурения скважины глубиной десять километров, чтобы туда поступала вода и охлаждала магму. Пар предлагается использовать для геотермальной электростанции.

Вулканолог, основатель музея вулканов на Камчатке «Вулканариум» Сергей Самойленко сообщил, что есть также вариант взрыва на глубине трёх-пяти километров. Но оба способа сложны технологически, а также опасны из-за того, что трудно спрогнозировать эффект.

Как сообщало 2 мая ИА REGNUM, специалисты Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» наблюдают на вулкане Шивелуч рой землетрясений. Магнитуда самого сильного из них составила 4,8. Кроме того, сообщалось о мощной фумарольной активности (выброс газов) в районе купола Каран, расположенного за пределами Молодого Шивелуча.