Главнокомандующий ВСУ отчитался американскому генералу о подготовке к контрнаступлению

Киев, , 20:33 — REGNUM Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный доложил 6 мая председателю комитета начальников штабов ВС США Марку Милли о подготовке к контрнаступлению. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Проинформировал Милли о ситуации на фронте и подготовке к предстоящим шагам для контрнаступления», — отчитался главнокомандующий.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на презентации книги «Гонка разоружения» в Санкт-Петербурге заявил, что российская армия накопила достаточно сил для того, чтобы разгромить ВСУ к лету или началу осени. По его мнению, нет никаких причин считать, что Россия проигрывает в военном отношении. Риттер также заявил, что США теряют позиции мирового лидера. Он отметил, что формируются международные союзы, например БРИКС, куда также хотят вступить Аргентина, Иран, Египет, Саудовская Аравия.