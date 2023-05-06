Иркутск, , 20:05 — REGNUM В Иркутской области ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом 6 мая сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Запрет будет действовать для всех с 18:00 (13:00 мск) 7 мая по 18:00 10 мая», ― уточнил глава области в Telegram-канале.

По прошествии этого периода ограничение будет снято, но только для органов госвласти и местного самоуправления, а также предприятий, исполняющих государственный оборонный заказ в рамках возложенных на них функций.

«Запрет на полеты беспилотников будет действовать до особого распоряжения», ― пояснил Кобзев.

Как сообщал ИА REGNUM, за последнюю неделю временный запрет на использование беспилотников ввели власти целого ряда регионов. Так, 5 мая о таком решении сообщили в Карелии и Калининградской области, здесь нельзя будет использовать дроны во время парада Победы. В Карелии запрет будет действовать до отмены базового уровня готовности.

Днём ранее, 4 мая, власти Свердловской области ввели запрет на запуск и использование беспилотных летательных аппаратов. Согласно указу губернатора, он будет действовать до снятия особого режима реагирования на возникшие угрозы, ранее введённого на Среднем Урале.

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