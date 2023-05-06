Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Врачи прооперировали писателя Захара Прилепина, сообщил 6 мая Telegram-канал 112.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

«Его здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

По информации источника, состояние писателя оценивают как стабильно тяжелое.

Эту информацию подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он подчеркнул, что операция прошла успешно.

«После операции Захар приходил в себя, но сейчас введён в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Прилепин «не в рубашке родился, а в бронежилете».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин. Он остался жив, однако получил ранения обеих ног и сейчас находится в тяжёлом состоянии, его водитель погиб на месте. Водитель и помощник Прилепина Александр Шубин с позывным Злой числился в списках сайта «Миротворец»

Взрыв, прогремевший в автомобиле, был настолько мощным, что на его месте образовалась огромная воронка.

Позже в МВД заявили, что мужчина, которого задержали по подозрению в причастности к покушению на Прилепина, ранее был судим. Правоохранители участвовали в плане «Перехват». Они задержали возле леса ранее судимого мужчину 1993 года рождения, которого подозревают в причастности к подрыву машины. Мужчину задержали трое участковых уполномоченных полиции МВД в городском округе Семёновский. МВД также опубликовало видео задержания подозреваемого.

Задержанный Александр Пермяков рассказал следователям, как действовал по заданию спецслужб Украины. Он также сказал, что сожалеет о содеянном. Подозреваемый сообщил, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы, а в 2022 году он заехал на территорию России с целью убийства Захара Прилепина.

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейских, отличившихся при раскрытии теракта в отношении Прилепина.