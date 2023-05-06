Более десяти тысяч человек вышли на антизападный митинг в Бухаресте

Бухарест, , 20:12 — REGNUM Антизападный и антиправительственный митинг состоялся в Бухаресте. В нём приняли участие около 10 000 человек. Протестную акцию организовала партия «Альянс за объединение румын» (AUR).

Митингующие прошли от Дворца парламента через центр города к штаб-квартирам правящих партий и до дома правительства. По маршруту колонны перекрыли движение транспорта, её сопровождали жандармы.

Сообщается, что протестующие выступали против «угодливости и трусости по отношению к Евросоюзу» и против отношения к Румынии как к стране «второго сорта». Собравшиеся пронесли по маршруту национальные флаги и транспаранты. Об этом сообщил местный портал Hotnews.

«Альянс за объединение румын» — оппозиционная националистическая партия, лидеры которой называют себя консерваторами и патриотами. На выборах в Румынии в декабре 2020 года партия набрала менее 10% голосов. В 2022 году румынское правительство закрыло дело против AUR в связи с предполагаемым преуменьшением ею масштабов Холокоста по причине «несуществующего деяния». А министр энергетики страны Вирджил Попеску заявил, что к 2024 году «альянс» перестанет существовать из-за «пророссийской позиции».