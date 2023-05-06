Москва, 6 мая, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Следственный комитет России опубликовал кадры допроса подозреваемого в покушении на Захара Прилепина. Видеозапись появилась вечером 6 мая в Telegram-канале СК.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

На кадрах задержанный Александр Пермяков рассказывает, как действовал по заданию спецслужб Украины. Он сказал следователям, что сожалеет о содеянном.

Подозреваемый рассказал, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы, а в 2022 году он заехал на территорию России с целью убийства Захара Прилепина.

«Способ убийства: дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами», — рассказал следователям подозреваемый.

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Взрыв, прогремевший в автомобиле писателя, был настолько мощным, что на его месте образовалась огромная воронка.

Позже в МВД заявили, что мужчина, которого задержали по подозрению в причастности к покушению на Прилепина, ранее был судим. Правоохранители участвовали в плане «Перехват». Они задержали возле леса ранее судимого мужчину 1993 года рождения, которого подозревают в причастности к подрыву машины. Мужчину задержали трое участковых уполномоченных полиции МВД в городском округе Семёновский. МВД также опубликовало видео задержания подозреваемого.

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейских, отличившихся при раскрытии теракта в отношении Прилепина.