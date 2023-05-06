ОАЭ получили статус партнёра по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества

Абу-Даби, , 19:44 — REGNUM Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 6 мая получили статус партнёра по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Меморандум подписали посол ОАЭ в Индии Абдулнассер Альшаали и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Страны-участницы организации также условились во время встречи министров иностранных дел в индийском Гоа углублять координацию. Об этом сообщило ИА WAM.

О необходимости ШОС укреплять международное доверие и сплочённость ранее заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган. По его мнению, это поможет противостоять «вмешательству внешних сил».

Напомним, в настоящий момент в ШОС официально состоят Россия, Казахстан, Индия, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Партнёрами по диалогу являются Армения, Азербайджан и некоторые другие страны.