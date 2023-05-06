Нижний Новгород, 6 мая, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Второго возможного подозреваемого в покушении на писателя, сопредседателя СЗРП Захара Прилепина задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Его обнаружили во время прочесывания лесополосы. Сейчас с задержанным работают оперативники.

В Москве проходят обыски на нескольких адресах — явочных квартирах, которые указали подозреваемые.

В свою очередь, Telegram-канал Baza сообщил, что задержанного зовут Сергей А. Он снял квартиру на один день, 5 мая.

Хозяйке жилья показалось подозрительным, что он родом из Изюма в Харьковской области, с татуировками по всему телу, а также постоянно ходит с выключенным телефоном. Когда мужчина съезжал с квартиры, его задержали правоохранители и доставили в отделение для проверки на причастность к покушению на Прилепина.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин. Писатель остался жив, однако получил ранения обеих ног и сейчас находится в тяжёлом состоянии, его водитель погиб на месте. Водитель и помощник Прилепина Александр Шубин с позывным Злой числился в списках сайта «Миротворец».

Взрыв, прогремевший в автомобиле писателя, был настолько мощным, что на его месте образовалась огромная воронка.

Позже в МВД заявили, что мужчина, которого задержали по подозрению в причастности к покушению на Прилепина, ранее был судим. Правоохранители участвовали в плане «Перехват». Они задержали возле леса ранее судимого мужчину 1993 года рождения, которого подозревают в причастности к подрыву машины. Мужчину задержали трое участковых уполномоченных полиции МВД в городском округе Семёновский. МВД также опубликовало видео задержания подозреваемого.

Позднее задержанный дал признательные показания. Мужчина рассказал, что приехал с Украины, на спецслужбы которой и работал. По его словам, последним заданием для него стал переезд в Россию, получение паспорта и убийство Прилепина.