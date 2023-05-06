Из-за обстрела ВСУ в Донецке погибли две женщины
Донецк, 6 мая 2023, 18:58 — REGNUM В Донецке при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли две женщины, сообщил 6 мая в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
По информации, в результате дневного обстрела Петровского района погибли два человека.
«Погибли две женщины — 1937 и 1976 годов рождения», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в результате обстрела ВСУ посёлка Александровка, расположенного рядом с Донецком, погиб один человек.